VIOLENCES EN EGYPTE Un policier tué et quatre blessés dans une explosion

Un policier égyptien a trouvé la mort et quatre autres ont été blessés hier par un engin explosif placé le long d'une route à Maadi, un quartier du Caire, indique un communiqué du ministère égyptien de l'Intérieur. «Vers minuit quarante-cinq, le 18 juin, alors qu'un véhicule appartenant aux forces de la sécurité centrale transportait un groupe d'officiers et de conscrits, un engin explosif improvisé planté le long de la route a été déclenché», précise le ministère. Selon un haut responsable, la bombe a été actionnée à distance et une première enquête suggère qu'elle a été détonée via une carte SIM d'un téléphone mobile. Une force opérationnelle composée de plusieurs unités de police interroge les locataires des appartements surplombant le site de l'attaque pour tenter d'identifier et d'arrêter les coupables, a poursuivi le responsable. Personne n'a revendiqué l'attaque dans l'immédiat.