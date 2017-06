DÉCLARATION DE TILLERSON L'Iran convoque le chargé d'affaires suisse

Téhéran a convoqué le chargé d'affaires suisse, dont le pays représente les intérêts américains en Iran, pour protester contre des déclarations du secrétaire d'Etat américain Rex Tillerson sur «un changement de régime en Iran».

«Le chargé d'affaires suisse a été convoqué au ministère des Affaires étrangères pour lui remettre la vive protestation de l'Iran contre les déclarations du secrétaire d'Etat américain (...) contraires aux règles internationales et à la charte de l'ONU», a déclaré Bahram Ghassemi, porte-parole de la diplomatie iranienne cité hier par les médias. La semaine dernière, Rex Tillerson avait affirmé que la politique américaine à l'égard de l'Iran était «de faire reculer son hégémonie (au Moyen-Orient), contenir sa capacité à développer des armes nucléaires et de soutenir des éléments à l'intérieur de l'Iran pour une transition pacifique» du régime. Il s'exprimait devant le comité des Affaires étrangères de la Chambre des représentants. L'Iran a aussi remis une lettre au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, pour protester contre ces déclarations, a rapporté l'agence iranienne Isna. Les Etats-Unis et l'Iran n'entretiennent plus de relations diplomatiques depuis 1980. Le réchauffement amorcé par l'ancien président américain Barack Obama, qui a favorisé un accord sur le nucléaire iranien en 2015, a été stoppé net par son successeur, Donald Trump.