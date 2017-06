VIOLENCES EN AFGHANISTAN Huit gardes afghans abattus près d'une base américaine

Huit gardes afghans ont été abattus lundi soir dans une embuscade près d'une base militaire dans la province de Parwan, dans l'est de l'Afghanistan, a indiqué hier un responsable local. «Dix gardes se rendaient en véhicule à la base aérienne de Bagram lorsqu'ils ont été attaqués par des hommes armés lundi vers 22h, heure locale. Huit gardes ont été tués dans la fusillade et deux autres blessés», a-t-il précisé.

Une enquête a été ouverte et davantage d'informations seraient communiquées aux médias plus tard dans la journée, a ajouté la source citée par l'agence Chine nouvelle sans donner plus de détails sur l'incident.

Située à une cinquantaine de kilomètres au nord de la capitale afghane Kaboul, la base aérienne de Bagram est l'un des principaux camps militaires des Etats-Unis et de l'Otan en Afghanistan depuis 16 ans. Les assaillants ont pris la fuite peu après la fusillade, selon la source. Les taliban ont lancé fin avril leur offensive annuelle à travers le pays.

Des centaines de personnes ont été tuées aussi bien du côté des taliban que des forces de sécurité et dans la population civile. Les taliban ont appelé les civils à rester à l'écart des rassemblements officiels, des convois militaires et des sites considérés par les taliban comme des cibles légitimes, appelant également la population à ne pas soutenir le gouvernement.