ATTENTAT DES CHAMPS-ELYSÉES L'assaillant détenait légalement des armes

Des proches de l'islamiste radicalisé mort dans un attentat raté lundi sur les Champs-Elysées ont été placés en garde à vue, alors que la détention légale d'armes par cet homme pourtant fiché par la police, suscitait de nombreuses questions.

Adam Djaziri, 31 ans, était fiché S (pour Sûreté de l'Etat) depuis 2015 en raison de son appartenance à la mouvance islamiste radicale. Jamais condamné, il disposait d'une autorisation de détention d'arme car il pratiquait le tir sportif. «Personne ne peut se satisfaire» de cette situation, a convenu hier le Premier ministre Edouard Philippe, alors qu'un projet de loi antiterroriste doit être présenté cette semaine en France. Le père de l'assaillant avait confirmé lundi soir à l'AFP que son fils «avait une arme qui était déclarée, il s'entraînait au tir». «Ce que je sais à ce stade, c'est que la première autorisation de détention d'armes a été donnée avant le signalement de cet individu (...) Et au moment où l'autorisation a été donnée, il n'y avait aucun antécédent judiciaire qui aurait justifié une décision de ne pas autoriser la détention d'armes», a ajouté le Premier ministre. Fin novembre 2016, dans le cadre d'une demande de renouvellement de l'autorisation, une enquête administrative a été conduite mais les services de renseignement intérieur n'ont pas jugé opportun de lui retirer ce permis. Lundi, peu avant 16h00 (14h00 GMT), Adam Djaziri n'a pas fait d'autre victime que lui-même quand il a foncé contre un véhicule de gendarmerie, deux mois après l'assassinat d'un policier par un jihadiste, déjà sur les Champs-Elysées. Une bonbonne de gaz sans dispositif de mise à feu, un fusil d'assaut israélien, deux armes de poing et un important stock de munitions ont été retrouvés dans la voiture. Les enquêteurs cherchent à déterminer comment la berline de l'assaillant a pu s'embraser lors de la collision. Un stock d'armes a par ailleurs été retrouvé à son domicile, selon une source proche du dossier. Il détenait au moins neuf armes connues des autorités, a précisé cette source. Grièvement blessé, Adam Djaziri a succombé peu de temps après. Des traces de brûlures ont été relevées sur son corps mais l'on ignore encore les causes précises de la mort, selon une source proche du dossier. Si l'attaque n'a pas été revendiquée, ce mode opératoire et ce type de cible sont ceux préconisés par les jihadistes. Dans la foulée, l'ex-épouse, le frère et la belle-soeur ainsi que le père d'Adam Djaziri ont été interpellés lors de perquisitions au domicile de cette famille, décrite comme salafiste, au Plessis-Pâté, petite commune à une trentaine de kilomètres au sud de Paris, selon cette source. «Ils avaient une pratique religieuse très rigoureuse», a déclaré le maire, Sylvain Tanguy, évoquant une «famille très discrète, qui ne sortait pas beaucoup». L'homme avait été repéré en 2015, en raison notamment de voyages en Turquie. Il avait avancé des motifs professionnels pour justifier ces déplacements dans un pays connu pour être une voie d'accès privilégiée des jihadistes européens vers la Syrie, selon une source proche du dossier. Depuis janvier 2015, la France est visée par une vague d'attentats qui a fait 239 morts, plusieurs attentats ciblant les forces de l'ordre. Le 20 avril, quelques jours avant le premier tour de l'élection présidentielle, les Champs-Elysées avaient été le théâtre d'un attentat revendiqué par le groupe Etat islamique (EI): Karim Cheurfi avait tué par balles un policier et en avait blessé deux autres avant d'être abattu. Le 6 juin, un homme avait lui blessé un policier devant la cathédrale Notre-Dame, en plein coeur de Paris et s'était revendiqué «soldat du califat», un terme utilisé pour désigner l'EI.