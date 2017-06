RUSSIE Un chasseur de l'Otan s'est approché de l'avion du ministre de la Défense

Un chasseur F-16 de l'Otan s'est approché hier de l'avion du ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou au-dessus de la Baltique, ont rapporté des médias russe.

Des avions de l'Alliance atlantique ont tenté d'escorter l'avion du ministre, et l'un d'entre eux a tenté de s'en approcher, mais le Su-27 qui lui servait d'escorte l'a forcé à s'éloigner, selon des médias. «Le Su-27 a montré (à l'avion de) l'Otan qu'il était armé en virant de bord. Après cela, le F-16 de l'Otan s'est éloigné», selon la même source. Sergueï Choïgou se rendait à Kaliningrad, enclave russe près de la mer Baltique, pour prendre part à une réunion du ministère de la Défense sur la «formation d'unités militaires dans le district Ouest», selon le porte-parole de l'armée, Igor Konachenkov, cité par l'agence TASS. «La situation aux frontières occidentales de la Russie tend à s'aggraver. Cela est lié à la hausse d'activités militaires des pays de l'Otan en Europe de l'est», a affirmé M.Choïgou, selon RIA Novosti. Cette réunion intervient deux jours après des exercices militaires de l'Otan concentrés sur le passage dit de Suwalki (nord-est de la Pologne), un bout de terrain à la frontière polono-lituanienne, près de Kaliningrad.

Cette enclave fortement militarisée, où la Russie possède plusieurs bases militaires et une base navale, est souvent le lieu d'incidents entre les avions de l'Otan et l'aviation russe, qui s'accusent mutuellement de provocations. Lundi, un chasseur russe Su-27 a identifié deux «avions espion américain», dont l'un a effectué des manoeuvres «provocatrices», a affirmé dans un communiqué le ministère russe de la Défense. L'Alliance atlantique est en train de déployer quatre bataillons multinationaux en Pologne et dans les pays baltes. Pour Moscou, le renforcement des forces de l'Otan dans cette région traduit une volonté d'encercler la Russie.