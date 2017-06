COUP DUR POUR LONDRES L'ONU veut l'aide de la justice au sujet des Chagos

Coup dur diplomatique pour le Royaume-Uni: les Nations unies ont décidé par un vote jeudi de demander à la Cour internationale de justice (CIJ) de se prononcer sur l'avenir des îles Chagos, un archipel britannique de l'océan indien qui accueille une importante base militaire américaine. Les Chagos se trouvent au coeur d'un litige de cinq décennies, depuis la décision britannique de séparer de l'île Maurice cet archipel en 1965 et d'y installer une base militaire commune avec les Etats-Unis sur l'île principale de Diego Garcia. L'Assemblée générale de l'ONU a adopté une résolution présentée par Maurice et soutenue par les pays africains réclamant que la Cour internationale de justice donne son opinion sur l'affaire. Le texte a été approuvé par 94 voix pour et 15 contre, mais le vote a surtout été marqué par l'abstention de 65 pays dont de nombreux membres de l'Union européenne comme la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. La Russie et la Chine se sont aussi abstenues. Ce vote était considéré comme un test de la capacité du Royaume-Uni à rallier derrière lui ses voisins européens après son référendum de sortie de l'UE. Londres et Washington avaient appelés avec vigueur l'assemblée de 193 nations à voter contre cette mesure, affirmant qu'il s'agissait d'un différend bilatéral. «Combien de litiges bilatéraux issus de l'histoire pourraient être soumis à l'assemblée générale de cette façon», avait lancé avant le vote l'ambassadeur britannique Matthew Rycroft, estimant que cette résolution «pourrait établir un précédent que beaucoup d'entre vous dans cette salle pourraient bien regretter». La base stratégique de Diego Garcia - dont le bail court jusqu'en 2036 - a notamment été utilisée par l'Agence américaine de renseignements CIA comme centre d'interrogation de suspects capturés en Afghanistan après les attentats du

11 septembre 2001. La résolution demande à la Cour de «rendre un avis consultatif» sur la décision britannique de séparer Chagos de Maurice et sur l'expulsion d'environ 1 500 Chagossiens pour l'installation de la base militaire. Cet avis sera non contraignant mais pourrait apporter de l'eau au moulin de Maurice - indépendant depuis 1968 - qui réclame le retour des îles Chagos dans son giron.