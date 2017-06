CORÉE DU SUD Manifestation contre le bouclier antimissile US

Des milliers de Sud-coréens ont manifesté hier près de l'ambassade américaine à Séoul pour exprimer leur rejet du projet de bouclier antimissile américain Thaad, selon les médias. «Non au Thaad, non à Trump», pouvait on lire sur les pancartes brandies par les protestataires. Cette manifestation intervient au moment ou l'on a annoncé que le voyage au Etats unis du président sud-coréen Moon Jae-In pour une première rencontre avec son homologue américain Donald Trump. Avant son arrivée au pouvoir en mai, le nouveau président sud-coréen de centre-gauche s'était montré très réservé quant à l'opportunité de déployer le système Thaad (Terminal High Altitude Area Defense), annoncé en 2016 par la précédente chef de l'Etat conservatrice pour contrer les présumées menaces de la Corée du Nord. M. Moon avait annoncé le 8 juin le gel de ce déploiement, qui a déjà commencé, en attendant le résultat d'une évaluation de son impact environnemental. Le bouclier antimissile suscite une vive opposition dans le district méridional de Seongju, où il doit être déployé. Ses détracteurs estiment qu'il présente des risques pour la santé et pour l'environnement, et qu'il ferait en plus de Seongju une cible prioritaire pour la Corée du Nord. Le déploiement de Thaad, destiné à faire face aux menaces nord-coréennes, provoque aussi la colère de la Chine. Pékin considère que le puissant radar du système est susceptible de réduire l'efficacité de ses propres systèmes de missiles, en permettant aux Américains de mieux les surveiller.

Principal partenaire économique de la Corée du Sud, la Chine a pris une série de mesures considérées à Séoul comme des sanctions économiques.