EBOULEMENT EN CHINE 141 disparus

Un énorme glissement de terrain a fait, selon un nouveau bilan 141 disparus hier en Chine dans un village isolé de la province du Sichuan (sud-ouest), où les sauveteurs convergeaient afin de dégager d'éventuels survivants malgré la pluie. Au total, 46 maisons du bourg montagneux de Xinmo ont été englouties vers 06h00 heure locale (22h00 GMT vendredi) après l'effondrement d'un pan de montagne, a indiqué la télévision publique Cctv, citant les autorités. La télévision montrait des images en direct de très nombreux secouristes et civils,debout sur d'énormes rochers, tandis que plusieurs pelleteuses

tentaient de dégager des débris. Plus de 300 policiers, militaires et pompiers sont actuellement présents sur les lieux, selon l'agence officielle Chine nouvelle. Quelque 500 autres pompiers sont en route avec une quinzaine de chiens de recherche et des médecins légistes. Des hélicoptères vont également acheminer du matériel médical. Un précédent bilan faisait état de près de 100 morts.