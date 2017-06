FRANCE-MÉDIA Décès de la journaliste Véronique Robert blessée en Irak

La journaliste Véronique Robert, blessée lundi dans l'explosion d'une mine à Mossoul, en Irak, où elle était en reportage pour un magazine de la télévision française, est décédée des suites de ses blessures, a annoncé hier France Télévisions. Après avoir subi plusieurs opérations à Baghdad, la journaliste avait été transférée dans la nuit de jeudi à vendredi dans un hôpital militaire proche de Paris. Deux de ses confrères, le Français Stéphan Villeneuve et l'Irakien Bakhtiyar Addad, ont été tués dans cette explosion. «C'est avec une très grande tristesse que la direction de l'information de France Télévisions vient d'apprendre le décès de la journaliste Véronique Robert», a indiqué le groupe audiovisuel dans un communiqué. «Véronique Robert, spécialiste des terrains de guerre qui avait couvert de nombreux conflits au Moyen-Orient et notamment en Irak, effectuait avec le journaliste reporter d'images Stéphan Villeneuve et le fixeur kurde Bakhtiyar Addad, un reportage sur la bataille de Mossoul», a rappelé France Télévisions en disant s'associer «à la douleur de sa famille et de tous ses

Proches». Stéphan Villeneuve et Bakhtiyar Addad ont été tués par l'explosion de la mine tandis qu'un autre journaliste français Samuel Forey, qui les accompagnait, a été blessé légèrement.