POUR «SAUVER LA PLANÈTE» Des maires du monde entier s'adressent au G20

Plusieurs dizaines de maires de villes du monde entier, Paris, Washington, Madrid, Sydney, lancent un appel aux dirigeants du G20 pour les exhorter à «tenir (leurs) engagements» pour lutter contre le changement climatique, dans un texte publié hier dans les Echos et d'autres publications dans le monde. «Au nom des centaines de millions d'habitants» qu'ils représentent, ces maires du réseau de villes C40, présidé par la maire socialiste de Paris Anne Hidalgo, estiment qu'après le retrait américain de l'accord sur le climat «la détermination des 19 autres leaders à sauvegarder le futur de notre planète n'a jamais été aussi cruciale». Sont également signataires les maires de villes comme Karachi, Montréal, Rio de Janeiro, Melbourne, Chicago, Varsovie, Tokyo, Buenos Aires, San Francisco, Le Cap, Vancouver ou Séoul. Un sommet du G20 aura lieu à Hambourg (Allemagne) les 7 et 8 juillet prochain. «Partout dans le monde, les autorités locales se mobilisent ensemble à vos côtés, redoublant d'actions courageuses visant à lutter contre le changement climatique, travaillant avec les entreprises et les citoyens à travers le monde», ajoutent-ils. «Nous sommes inspirés par le courage de plus de 300 maires engagés pour le climat dans de nombreuses villes à travers les Etats-Unis», qui «se sont engagés ces dernières semaines à adopter, honorer et maintenir l'accord de Paris» sur le climat, assurent encore ces élus. «Atteindre les objectifs de l'accord de Paris nécessite une action sans précédent», disent les maires, en demandant des réformes «urgentes» et des investissements dans l'énergie, les transports, l'alimentation ou les déchets.

«Nous devons tous travailler ensemble afin de sauver notre planète», écrivent encore les maires, «prêts à assumer le leadership face au changement climatique» et proposant de «nouer une alliance pragmatique et positive au service de nos citoyens».