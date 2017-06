SAHARA OCCIDENTAL Une campagne à partir de Londres contre la torture exercée par le Maroc

Une campagne contre la torture exercée par le Maroc sur le peuple sahraoui a été lancée dimanche soir à partir de Londres par plusieurs organisations britanniques solidaires avec le Sahara occidental, a-t-on appris auprès de Western Sahara Solidarity Campaign (WSC). Le coordinateur de WSC, John Gurr, a souligné qu'à l'occasion de la Journée internationale de soutien aux victimes de la torture, une campagne a été lancée sur les médias sociaux pour attirer l'attention sur le recours à la torture par le gouvernement marocain contre les civils sahraouis. L'occasion sera aussi de mettre l'accent sur les prisonniers politiques de Gdeim Izik qui ont été «victimes de la torture par leurs bourreaux dans l'objectif de leur soutirer de fausses confessions», a-t-il dit. M. Gurr a affirmé que le procès de ce groupe mené à Rabat est «inéquitable». La Journée internationale de soutien aux victimes de la torture offre une occasion importante d'attirer l'attention sur l'usage de la torture par le Maroc en général, mais particulièrement, pour ce procès dont le verdict est prévu le 11 juillet. Il a appelé à un large partage de plusieurs messages de dénonciations et de témoignages à partir de dimanche soir, pour assurer le plus grand impact possible sur les réseaux sociaux. «Savez-vous que le Maroc mène un procès injuste contre le groupe de Gdeim Izik?», «la police marocaine a soutiré à des accusés sahraouis des aveux sous la torture», «la torture, une pratique d'Etat au Maroc», sont entre autres les massages à partager. Dans d'autres messages le Maroc est appelé à publier un rapport de mission sur le Sahara occidental occupé. «Entre 2010-2014, il y avait plus de 173 dénonciations de torture pratiquée par les forces de sécurité marocaines», révèle un texte, également à partager.