BANDE DE GHAZA Bombardements israéliens

L'armée de l'occupant israélien a bombardé hier plusieurs positions sur la bande de Ghaza. Les forces d'occupation israéliennes ont mené des raids aériens qui, selon des sources palestiniennes et des témoins, ont touché au moins trois positions différentes sur Ghaza. Le ministre palestinien de la Santé a indiqué qu'il n'avait pas de rapports faisant état de personnes blessées. Cependant, un photographe de l'AFP à Ghaza a affirmé avoir vu au moins un homme en sang, dans une maison située non loin de la base, qui a été pris en charge afin d'être soigné.

L'occupant israélien et le mouvement Hamas observent un cessez-le-feu fragile depuis la fin de l'agression israélienne de 2014.