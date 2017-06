RÉUNIFICATION DE CHYPRE Reprise des pourparlers en Suisse

Les pourparlers entre les dirigeants chypriote, grec et turc pour la réunification de l'île reprendront dès aujourd'hui à Crans Montana, en Suisse, en présence de représentants des puissances garantes, a-t-on indiqué auprès des Nations unies. Sous l'égide de l'organisation internationale, les deux parties tenteront d'avancer sur les questions en suspens, particulièrement sur le dossier de la sécurité. L'émissaire international Espen Barth Eide a qualifié la reprise des pourparlers d'«opportunité historique», tout en admettant qu'ils «ne vont pas être faciles» et pourraient durer plusieurs semaines. L'ONU devra présenter aux parties un document pour «structurer les discussions» dans l'espoir d'aboutir à un accord de principe sur les dossiers les plus importants. «Cette rencontre sera cruciale, mais en l'absence d'une avancée, le processus pourrait avoir un impact négatif pendant plusieurs mois», a averti Alexandros Lordos, expert du Centre pour une paix durable et le développement démocratique (SeeD). Ce Chypriote grec, membre du seul centre de réflexion bicommunautaire sur l'île, a expliqué que le dialogue pourrait être bloqué au regard du lancement prévu des forages de gaz naturel, contestés par la Turquie, et de la campagne de la présidentielle chypriote de février 2018. «Les attentes sont très élevées, mais il y a encore des obstructions à lever», a-t-il fait observer. Ces derniers mois, M. Eide a multiplié les consultations à Nicosie, mais aussi en Grèce et en Turquie, puissances garantes de l'ordre constitutionnel à Chypre avec la Grande-Bretagne. Les dirigeants chypriote-turc Mustafa Akinci et chypriote-grec Nicos Anastasiades avaient déjà convenu de se revoir fin juin, à la suite d'une intervention personnelle du secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres.