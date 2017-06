CORRUPTION AU BRÉSIL Le président Temer se dit victime d'accusations sans fondement

Le président brésilien Michel Temer s'est dit victime d'accusations sans fondement au lendemain du dépôt par le procureur général de la République, Rodrigo Janot, d'une demande de mise en accusation officielle contre lui pour corruption passive.

«Nous sommes victimes d'une infamie de nature politique. (...) Je suis accusé de corruption passive sans jamais avoir reçu d'argent. Où sont les preuves concrètes? Elles n'existent pas», a affirmé le président Temer dans un discours retransmis mardi par les télévisions brésiliennes. Entouré de nombreux membres de son gouvernement et de parlementaires, M.Temer a ajouté: «Ils ont créé une trame de Novela () Je le dis sans avoir peur de me tromper que la plainte est une fiction () Ils ont essayé de m'imputer un acte criminel et ils ont échoué parce qu'il n'y a aucun fondement juridique ou politique». Le président s'est également dit «serein» parce qu'il n'y a pas de motifs sur lesquels fonder la plainte, avant d'ajouter que sa préoccupation était minime. Quelques heures plus tôt, son avocat, Antonio Claudio Mariz, a exclu toute implication du chef de l'Exécutif dans des crimes de corruption dont il est accusé. «J'ai commencé à lire la plainte maintenant. Mais je peux dire que le président n'a pas commis le crime de corruption qu'on lui impute», avait-il déclaré. Dans un document d'une soixantaine de pages, soumis lundi soir au Tribunal suprême fédéral (TSF), le procureur général de la République accuse le président Temer de s'être «prévalu de sa condition de chef d'État» pour recevoir 500 000 réais de pots-de-vin de la part du géant de la viande JBS, impliqué dans le gigantesque scandale de corruption. «Entre les mois de mars et avril 2017, le président de la République, Michel Miguel Temer, profitant de son statut de chef de l'Etat et du pouvoir exécutif, a reçu pour lui-même à travers Rodrigo Santos da Rocha Loures, 500 000 réais offerts par Joesley Batista», propriétaire de JBS, lit-on dans le texte de la demande de mise en accusation déposée par M.Janot. Dans ce document, la police fédérale estime également que le président Michel Temer a oeuvré en vue de perturber l'enquête «Lavage express» sur le réseau de corruption tentaculaire bâti autour de la compagnie pétrolière nationale «Petrobras», en «négligeant» et en «omettant» d'informer les autorités compétentes d'activités illicites menées par des membres du parti du mouvement démocratique brésilien (Pmdb) révélées dans un enregistrement sonore fait en mars dernier par l'homme d'affaires Joesley Batista. Dans cet enregistrement fait à son insu, le président adoubait l'action d'un député de son parti promettant d'acheter le silence d'Eduardo Cunha, l'ancien président de la Chambre des députés condamné à 15 ans de prison pour corruption. La mise en accusation du président Temer doit désormais être approuvée par la Chambre des députés, où la coalition présidentielle est convaincue de rassembler une majorité suffisante de 250 à 300 voix pour empêcher que Temer ne soit traduit en justice. Pour que la mise en examen soit acceptée, près des deux tiers des 513 députés doivent se prononcer en faveur de l'ouverture d'un procès à l'encontre du chef de l'état.