DEMANDES AU QATAR Riyadh réaffirme qu'elles ne sont pas "négociables"

L'Arabie saoudite a souligné mardi que ses demandes au Qatar n'étaient «pas négociables» avant une rencontre à Washington entre le secrétaire d'Etat américain Rex Tillerson et le chef de la diplomatie qatarie au sujet de la crise des pays du Golfe. «Nos demandes sur le Qatar ne sont pas négociables. C'est maintenant au Qatar de cesser de soutenir l'extrémisme et le terrorisme», a déclaré sur Twitter le ministre saoudien des Affaires étrangères Adel al-Jubeir, qui se trouvait à Washington mardi. Le dernier appel du secrétaire d'Etat, Rex Tillerson, pour assouplir le blocus imposé au Qatar a été interprété comme un retour à une approche américaine plus équitable vis-à-vis des parties du conflit après que le président Donald Trump a approuvé dans une série de tweets l'action de l'Arabie saoudite et des ses alliés.