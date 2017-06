DÉFENSE DE L'OCCIDENT L'Otan compte augmenter ses budgets militaires

L'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (Otan) compte augmenter ses dépenses de défense en Europe et au Canada en 2017, pour la troisième année consécutive, a annoncé hier à Bruxelles le secrétaire général de l'Alliance, Jens Stoltenberg. Le secrétaire général de l'organisation qui s'exprimait lors d'une conférence de presse à la veille d'une réunion des ministres de la défense de l'Otan, a précisé que les budgets militaires des pays membres de l'organisation augmenteront de 4,3% en 2017, soit environ 12 milliards de dollars, contre 3,8% en 2016. «Nos dépenses de défense progressent pour la troisième année consécutive. Les alliés d'Europe et du Canada ont dépensé, ces trois dernières années, 46 milliards de dollars supplémentaires pour leur défense», a-t-il déclaré. «Les Européens doivent investir davantage dans leur défense», a -t-il ajouté, soulignant que cet effort financier que les Européens doivent fournir est «dans leur intérêt» et «non pas pour satisfaire une demande des Etats-Unis». Depuis des années déjà, Washington se plaint d'un déséquilibre dans le «partage du fardeau» avec ses alliés européens. Le nouveau président américain, Donald Trump, en a fait une «priorité», martelant, à chaque occasion, que l'Europe doit mettre davantage la main à la poche pour sa défense. M. Trump réclame que les autres pays de l'Alliance dépensent au moins 2% de leur produit intérieur brut (PIB) en matière de défense. Les Européens s'étaient engagés à tenir cet objectif en 10 ans lors d'un sommet de l'Otan au Pays de Galles en 2014. A ce jour, seuls cinq pays européens y sont parvenus. Face aux exigences américaines, l'Otan songe à ce que tous les pays membres se dotent de «plans nationaux» contraignants pour augmenter leurs investissements militaires et atteindre graduellement l'objectif de 2% du PIB. Les Etats-Unis, première puissance militaire au monde avec un budget annuel que Donald Trump veut porter en 2018 à 639 milliards de dollars, assurent 68% des dépenses de défense cumulées des membres de l'Otan.