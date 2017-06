EQUILIBRE STRATÉGIQUE ENTRE LA RUSSIE ET LES ETATS-UNIS Moscou juge nécessaire la reprise du dialogue

La Russie est favorable à une reprise du dialogue sur l'équilibre stratégique avec les Etats-Unis, dont le besoin se fait sentir de plus en plus, a indiqué Vladimir Leontiev, chef adjoint du Département de la non-prolifération et du contrôle des armements du ministère russe des Affaires étrangères.

«Nous saluerions le lancement d'un tel dialogue qui est de toute évidence devenu nécessaire, mais je ne suis pas en mesure de prédire si cela sera réalisé en pratique», a déclaré Vladimir Leontiev, cité par l'agence Sputnik, en réaction aux récentes déclarations de l'assistant spécial du Président américain, Christopher Ford, concernant un possible dialogue avec Moscou sur l'équilibre stratégique. Christopher Ford avait reconnu, auparavant, que les Etats-Unis attachaient une sérieuse importance à la reprise du dialogue russo-américain sur la stabilité stratégique. «Cela contribuera, nous l'espérons, à mieux comprendre les positions des deux parties sur un large éventail de problèmes», a indiqué le responsable américain. Pour sa part, le magazine Politico a affirmé que l'administration de Donald Trump était en train d'examiner la proposition de certains membres du Congrès qui invitent Washington à se retirer du Traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire signé en 1987 par le Président Reagan et le dirigeant de l'Union soviétique Mikhaïl Gorbatchev. Le Traité interdit aux pays signataires de posséder des missiles balistiques basés au sol et des missiles de croisière d'une portée entre 500 et 5 500 kilomètres. La Russie et les Etats-Unis s'accusent régulièrement de violer les dispositions du Traité. D'autre part, en matière de dialogue au sein du Conseil Nato-Russie, Moscou prône une reprise du dialogue, avec la participation de représentants de l'armée, en vue de parvenir à un apaisement de la situation, selon un haut responsable au ministère russe des Affaires étrangères. «Aujourd'hui, les troupes américaines, faisant partie de plusieurs brigades dont les blindées et l'aviation, retournent en Europe. En outre, cinq installations de stockage avancées pour matériel militaire lourd sont mises en service», a déclaré mardi le Directeur du Département de la coopération avec l'Europe au MAE russe, Andrei Kelin, lors de la conférence annuelle de l'Organisation pour la Sécurité et la coopération en Europe (Osce) consacrée aux problèmes de sécurité. «Le nombre des manoeuvres militaires de l'Alliance, tout comme les activités de la marine et de l'armée de l'air ont doublé», a t-il déclaré. «Des boucliers antimissile sont en train d'être construits. Ceci était appelé, auparavant, +escalade des tensions militaires en Europe+», a t-il ajouté. «Nous croyons fermement que pour parvenir à une désescalade, nous devrions utiliser tous les moyens», a déclaré le diplomate. Andrei Kelin a rappelé que la Russie a proposé plusieurs initiatives pour mettre un terme à la confrontation grandissante. «Cependant, ces propositions ont toutes été rejetées par nos partenaires occidentaux sous des prétextes farfelus». «Le Traité sur la sécurité européenne, que nous avons nous mêmes proposé, a été immédiatement qualifié de slogan politique sans espoir. Ils disent que seule l'Otan peut fournir une sécurité réelle». «Il s'agit là d'une conception étonnante du principe de la sécurité qui reste en vérité indivisible», a conclu Kelin.