PROBLÈMES SÉCURITAIRES EN AFRIQUE La Commission de l'UA insiste sur la solution politique

Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a souligné à Addis-Abeba, la nécessité de fournir davantage d'efforts pour trouver des solutions politiques aux problèmes de sécurité sur le continent, dans son discours d'ouverture de la 34è session ordinaire du Comité des représentants permanents (Corep) de l'UA, préparatoire au 29è sommet de l'Union africaine.

M. Faki qui s'exprimait à l'ouverture de la première réunion statutaire de la 29è Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'UA prévu les 3 et 4 juillet sur le thème «tirer pleinement profit du dividende démographique de l'Afrique en investissant dans la jeunesse», a déclaré que le sommet évoquera les conflits au Soudan du Sud et en Somalie, cibles d'une série d'attaques du groupe terroriste Shebab. Il sera également question d'aborder la situation en Libye, au Mali, en République Centrafricaine, au Burundi, et dans la région soudanaise du Darfour. De même, la migration, notamment en direction de l'Europe et du Moyen-Orient et les tragédies qui la caractérisent figureront en bonne place dans les délibérations de cette session, dont les travaux devaient prendre fin hier. Le sommet examinera également les activités de paix et de sécurité en Afrique, l'état d'avancement de la mise en oeuvre de l'Agenda 2063, ainsi que l'établissement d'une Zone de libre-échange à l'échelle du continent (Cfta). Le Corep qui se réunit en prélude au 29è sommet ordinaire des chefs d'Etat et de gouvernement, prépare l'ordre du jour du sommet avec des recommandations appropriées devant être examinées du 30 juin au 1er juillet par le Conseil exécutif, qui regroupe les ministres des Affaires étrangères des Etats membres de l'UA.