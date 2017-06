30 CIVILS TUÉS HIER DANS UN NOUVEAU RAID DE LA COALITION EN SYRIE Des bombes, encore des bombes et toujours Daesh

Par Chaabane BENSACI -

On compte trois enfants parmi les victimes

Cette ambiguïté tributaire des alliances des Etats-Unis dans la région a également un impact sur ses alliés occidentaux au sein de la coalition internationale ainsi que sur ses relations directes et indirectes avec la Russie...

Après Mayadine où un raid avait fait lundi dernier plus de 60 morts dont une quarantaine de civils, la coalition internationale conduite par les Etats-Unis a frappé hier la localité de Deblane, contrôlée par Daesh et distante de 20 km à peine de Mayadine, y faisant une trentaine de morts civils, selon des indications émanant de l'Observatoire syrien des droits de l'homme (Osdh). Les deux villes se situent dans la province de Deir Ezzor où se déroule un véritable bras de fer entre l'armée syrienne dont l'offensive a atteint la frontière irakienne et les Forces démocratiques syriennes (FDS), une alliance arabo-kurde soutenue par les Etats-Unis, qui peinent à s'emparer de la ville de Raqqa, un fief de l'EI dont les combattants en déroute ont choisi de sauvegarder leur ultime bastion sur la route de Mossoul, Deir Ezzor. Le bilan de l'attaque aérienne d'hier devrait s'avérer plus lourd, compte tenu du nombre de blessés graves et des corps de victimes toujours ensevelis sous les gravats. Il y a vingt quatre heures, le Pentagone et le Département d'Etat haussaient le ton vis-à-vis du régime du président Bachar al Assad, accusé de «préparer une nouvelle chimique» au niveau de la base aérienne de Khan Cheykhoun tandis que d'autres responsables militaires sur le terrain continuent à affirmer que la mission prioritaire en Syrie reste la guerre contre Daesh. Cette ambiguïté tributaire des alliances des Etats-Unis dans la région a également un impact sur ses alliés occidentaux au sein de la coalition internationale ainsi que sur ses relations directes et indirectes avec la Russie. On l'a vu avec l'entretien accordé par le président français Emmanuel Macron à huit journaux européens dans lequel il définit sa politique vis à-vis de la Syrie, étonnamment calquée sur celle de son prédécesseur à maints égards. Reprenant à son compte la formule hollandaise selon laquelle «Bachar n'est pas l'ennemi de la France, mais l'ennemi du peuple syrien», non sans une étrange dichotomie, M.Macron ressasse dans cette déclaration les arguments maintes fois avancés par l'actuel ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian lorsqu'il était ministre de la Défense. Et voilà qu'il profite de la menace proférée par les Américains, partants pour de nouvelles représailles contre la Syrie au motif qu'ils ont décelé des «préparatifs» d'une nouvelle frappe chimique, pour s'entendre avec Donald Trump sur une éventuelle offensive commune dont Damas ferait les frais. Ce qui rappelle exactement la démarche de François Hollande, surpris par le manque d'enthousiasme du président Barack Obama qui avait changé d'avis sur la base de rapports détaillés quant à la vraie provenance des armes chimiques.

Bien sûr que l'opposition syrienne dans toutes ses composantes, y compris celles des factions terroristes comme Fateh al Cham, ex-al Nosra, branche syrienne d'Al Qaïda, multiplie les appels au secours et les mises en cause sur les «crimes contre l'humanité» et les «crimes de guerre» du régime Assad pour tenter de sauver ses dernières positions. Pour cela, tous les moyens sont bons, y compris ceux de la propagande la plus éhontée. L'objectif, visible dans les pourparlers de Genève, était d'arracher le préalable du départ du chef de l'Etat syrien, une porte ouverte à l'affaiblissement puis à l'effondrement du régime. Appuyée par la France, la Grande- Bretagne, l'Allemagne et bien sûr les Etats-Unis, cette opposition dominée par les groupes extrémistes aura tout tenté dans ce but jusqu'en octobre 2015, l'intervention de la Russie ayant ensuite changé la nature des débats sur la question.

Changement qui teinte plus ou moins les discours des dirigeants occidentaux, selon la conjoncture et l'interlocuteur. Le président français en témoigne quand il affirme dans son interview: «Je n'ai pas énoncé que la destitution de Bachar était un préalable à tout. Car personne ne m'a présenté son successeur légitime». Mais qu'on ne s'y trompe pas, il ne s'agit en aucun cas d'un vrai tournant, le nouvel hôte «jupitérien» de l'Elysée étant profondément convaincu du rôle de la France au Conseil de sécurité de l'ONU où elle «continuera d'agir en ce sens», c'est -à-dire la mise à l'écart puis la condamnation des plus hauts responsables du régime pour crimes de guerre «malgré l'obstruction systématique d'un des membres permanents». Sauf que, dans le contexte actuel, il faut bien moduler son discours pour reprendre langue avec Moscou, considéré comme un partenaire essentiel au dialogue dans un grand moment de flou et de totale imprévisibilité américaine et comme une chance pour Paris de jouer une nouvelle partition en Europe où existent d'autres crises. Dans ce contexte, la victoire de la coalition contre Daesh, en Syrie comme en Irak, paraît loin d'être acquise et forts des massacres, de l'impunité et de la complicité des acteurs internationaux, les groupes extrémistes vont encore tirer les marrons du feu pendant quelque temps.