EN MARGE DU G20 DE HAMBOURG Rencontre Trump-Pena Nieto

Le président des Etats-Unis, Donald Trump, va rencontrer son homologue mexicain Enrique Pena Nieto en marge du G20 la semaine prochaine, ont annoncé jeudi les deux pays, cinq mois après une première rencontre controversée à Mexico entre les deux hommes. «Les deux responsables feront le point sur plusieurs sujets de la relation bilatérale», a indiqué sur Twitter le ministère mexicain des Affaires étrangères. La Maison-Blanche a également confirmé la rencontre qui se déroulera en marge du sommet qui se tiendra en Allemagne, à Hambourg, les 7 et 8 juillet. En janvier, Pena Nieto avait annulé un voyage à Washington devant l'insistance de Trump à vouloir faire payer au Mexique la construction d'un mur frontalier, l'une de ses principales promesses de campagne. Trump s'était aussi engagé à renégocier, voire abroger, l'accord de libre-échange nord-américain (Aléna), regroupant les Etats-Unis, le Mexique et le Canada, accusé de détruire les emplois américains et d'être trop favorable au voisin du Sud. L'annulation de cette visite officielle, ajoutée aux propos de campagne peu amènes du magnat républicain à l'égard des migrants mexicains, qualifiés de «criminels, narcotrafiquants et de violeurs», avait déclenché la pire crise diplomatique entre les deux pays. Trump avait rencontré Pena Nieto en août 2016 à Mexico, une visite qui avait valu de nombreuses critiques au président mexicain, accusé dans son pays d'avoir fait preuve de faiblesse face au candidat républicain à la Maison-Blanche.