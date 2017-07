LIBAN Cinq kamikazes se font exploser

Cinq kamikazes se sont fait exploser lors de raids menés par l'armée hier à l'aube dans des camps de réfugiés syriens dans l'est du Liban, faisant sept blessés parmi les militaires, a indiqué un communiqué de l'armée. Les opérations de l'armée, destinées à arrêter des terroristes et saisir des armes, se poursuivent dans deux camps de la région d'Aarsal, dans le nord-est du pays, à la frontière syrienne, selon le commandement militaire. «Lors de descentes dans le camp Al-Nour, un kamikaze a fait détoner sa ceinture explosive à l'arrivée d'une unité de l'armée. Trois soldats ont été blessés mais leur vie n'est pas en danger», a précisé la même source. Trois autres kamikazes se sont ensuite fait exploser mais sans faire de blessés. L'armée a saisi quatre engins explosifs, a ajouté le communiqué. Dans un autre camp de réfugiés à Aarsal, celui d'Al-Qariya, «l'un des terroristes a fait exploser sa ceinture explosive sans faire de blessés». Mais quatre soldats ont été blessés après qu'«un autre terroriste a lancé une grenade en direction de leur unité». La guerre civile qui ravage la Syrie depuis mars 2011 déborde sur le Liban voisin où la zone frontalière a été le théâtre de multiples affrontements meurtriers entre l'armée libanaise et des groupes terroristes dont l'organisation autoproclamée «Etat islamique» (EI/Daesh) et le réseau Al Qaïda.