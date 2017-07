PAKISTAN L'incendie d'un camion d'essence a fait 190 morts

Le bilan de l'incendie au Pakistan d'un camion de carburant vers lequel des riverains s'étaient précipités pour récupérer de l'essence a grimpé hier à 190 morts, ont indiqué des responsables. Un précédent bilan a fait état de 174 morts. Le camion citerne qui transportait 40.000 litres d'essence du port de Karachi jusqu'à Lahore, capitale du Pendjab, s'est couché sur l'autoroute dans le centre du pays dimanche matin. Le camion s'est embrasé au moment où des dizaines de riverains et passants munis de seaux et de bouteilles récoltaient le carburant qui fuyait. «Selon nos informations, 190 personnes ont péri jusque là», a indiqué Akhar Abbas, chef de la police de Bahawalpur, la grande ville la plus proche. Un médecin hospitalier de Multan a confirmé ce bilan. Selon M.Abbas, le chauffeur du camion citerne, Khiyam Muhammad, est décédé de ses brûlures mercredi. Le chauffeur avait tenté en vain d'avertir les riverains du danger que représentait l'essence répandue sur la chaussée chaude, selon des témoins et des responsables locaux. L'enquête a identifié cinq policiers soupçonnés de rétention d'information sur l'accident, a indiqué le porte-parole de la police d'autoroute, Imran Shah, sans plus de détails.