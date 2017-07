SITUATION HUMANITAIRE EN SYRIE 13,5 millions de personnes menacées

Le secrétaire général-adjoint aux affaires humanitaires de l'ONU, Stephen O'Brien, a décrit jeudi une situation humanitaire «toujours grave» en Syrie, affirmant que le conflit ne fait que s'aggraver et menace la vie de 13,5 millions de personnes. Chaque jour, des bombes pleuvent sur les écoles, les hôpitaux et les zones résidentielles, a-t-il rappelé au cours de son intervention devant le Conseil de sécurité sur la situation humanitaire en Syrie, précisant que 92% des personnes tuées ou blessées par des armes explosives utilisées dans des zones peuplées sont des civils. Ceux qui survivent aux bombes, mais dont les maisons ont été détruites, sont obligés de fuir dans des conditions qui mettent en danger leur protection, a-t-il ajouté en citant les munitions non explosées, la conscription forcée, ainsi que les restrictions aux droits. Il a de nouveau plaidé pour que l'aide de l'ONU et de ses partenaires parvienne jusqu'aux Syriens, en particulier aux 540.000 personnes assiégées. «Je demande à toutes les parties au conflit de permettre aux personnels humanitaires de disposer d'un accès durable et sans entrave», a déclaré M.O'Brien. Préoccupé par les dernières menaces sécuritaires contre les personnels humanitaires, le coordonnateur des secours d'urgence a précisé que l'accès demandé devait également être «sûr».