AFFRONTEMENTS À MOSSOUL EN IRAK Des milliers d'enfants pris au piège

Des milliers d'enfants sont toujours pris au piège dans les violents affrontements qui s'intensifient de jour en jour dans l'ouest de la ville irakienne de Mossoul pour déloger le groupe terroriste autoproclamé «Etat islamique» (EI/Daesh), a averti vendredi soir le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef). «La vie des enfants est confrontée à de multiples menaces», indique un communiqué du Fonds, ajoutant que «ceux qui sont pris au piège des combats se cachent dans leurs sous-sols, craignant le prochain assaut, et ceux qui tentent de fuir risquent d'être tirés dessus». Les combats se sont considérablement intensifiés ces derniers jours, au moment où les forces irakiennes, épaulées par une coalition internationale menée par les Etats-Unis, mènent ce qu'elles soulignent être le dernier assaut contre pour déloger Daesh de Mossoul, deuxième ville d'Irak.

Les forces irakiennes se sont dit vendredi confiantes que leur victoire à Mossoul est une question de jours, sinon d'heures. Le groupe terroriste s'était emparé de la ville de Mossoul en 2014 avant d'être chassés de sa partie orientale début 2017, suite à une vaste offensive de l'armée irakienne lancée la mi-octobre 2016. L'Unicef rapporte que les enfants qui ont réussi à échapper de Mossoul-ouest «montrent des signes de malnutrition modérée et portent des séquelles sychosociales du conflit». «Le sort de ces enfants et leur survie doivent rester une priorité absolue aujourd'hui et dans les semaines et les mois à venir», souligne le Fonds.