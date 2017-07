CAMPS SYRIENS AU LIBAN Le président Michel Aoun inquiet

Vendredi soir, le président Michel Aoun a prévenu que les camps de réfugiés syriens au Liban sont en train de se transformer en lieux sûrs où des terroristes planifient les attentats qu'ils vont perpétrer à l'encontre de militaires et de civils du pays. «Les camps de Syriens déplacés sont en train de se transformer en camps militaires», a dit le président dans un communiqué publié par son service de presse. Ces commentaires de M.Aoun ont été émis avant l'attentat-suicide qui, vendredi à l'aube, a tué au Liban un enfant et blessé sept soldats. Cinq terroristes se sont fait exploser et un sixième a lancé une grenade pendant des raids menés sur deux camps de réfugiés, près de la frontière syrienne, a indiqué l'armée. Une jeune fille, dont les parents sont tous deux des réfugiés, a été tuée. Le long de la frontière, il y a eu de nombreux affrontements entre l'armée libanaise et le groupe terroriste autoproclamé «Etat islamique» (Daesh/EI) ou Al Qaïda.