CRISE DU GOLFE La Turquie exhorte au "respect des droits du Qatar"

La Turquie a souligné vendredi soir que les droits du Qatar devaient être respectés, à l'occasion de la réception à Ankara du ministre qatari de la Défense. Le Qatar, isolé par des sanctions prises à l'initiative de l'Arabie saoudite, est le principal allié de la Turquie dans la région du Golfe. Le ministre qatari Khaled bin Mohammed al-Attiyah a rencontré son homologue turc Fikri Isik au ministère de la Défense à Ankara, a annoncé l'agence gouvernementale turque Anadolu. Dans la crise diplomatique qui secoue la région du Golfe, Ankara a toujours soutenu Doha, et résisté aux pressions lui demandant de fermer la base militaire dont la Turquie dispose au Qatar. «Les questions actuelles entre les pays (du Golfe), qui sont des frères, doivent être résolues sur la base d'un dialogue sincère et du respect des droits du Qatar», a déclaré le ministre turc à l'occasion de cette rencontre. Le président américain Donald Trump et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan ont évoqué cette crise lors d'une conversation téléphonique vendredi, ont indiqué les deux présidences.