MIGRANTS: SOLIDARITÉ AVEC L'ITALIE Réunion tripartite des ministres de l'Intérieur à Paris

Les ministres de l'Intérieur français, italien et allemand se retrouvent aujourd'hui à Paris pour discuter d'une «approche coordonnée» pour aider l'Italie à faire face à l'afflux de migrants dans ses ports, a-t-on indiqué vendredi soir de source proche du dossier à Paris.

Cette rencontre réunira le ministre français Gérard Collomb, ses homologues italien et allemand Marco Minniti et Thomas de Maizière ainsi que le commissaire européen chargé des migrations Dimitris Avramopoulos. Elle intervient alors que l'Italie, confrontée à des arrivées continues sur ses côtes, a menacé mercredi de ne plus accepter l'entrée de ses ports aux bateaux étrangers transportant des migrants secourus en Méditerranée. «Les ministres italien et allemand de l'Intérieur, ainsi que le commissaire Avramopoulos viendront retrouver le ministre Gérard Collomb» au ministère français de l'Intérieur à Paris, a affirmé cette source citée par l'AFP. «L'idée, c'est d'avoir une approche coordonnée et concertée des flux migratoires en Méditerranée centrale» et de «voir comment on peut mieux aider les Italiens», en amont de la réunion informelle des ministres de l'Intérieur de l'UE qui est prévue le 6 juillet à Tallinn en Estonie, a-t-elle ajouté. L'Italie se plaint d'être livrée à elle-même face à la crise migratoire et appelle ses partenaires européens à davantage de solidarité. Le pays a enregistré depuis le début de l'année plus de 73 300 arrivées de migrants, en hausse de plus de 14% sur la même période en 2016, en provenance de Libye pour la plupart. Plus de 10 200 migrants ont été secourus entre dimanche et mardi drniers au large de la Libye. Les garde-côtes italiens coordonnent ces opérations de sauvetage, auxquelles participent de nombreux bateaux étrangers, y compris plusieurs navires affrétés par des ONG. «Si on continue avec ces chiffres, la situation va être ingérable même pour un pays grand et ouvert comme le notre», a déclaré le président italien Sergio Mattarella à Ottawa. Le Premier ministre italien, Paolo Gentiloni, a appelé de son côté les autres pays de l'UE à apporter une «contribution concrète» pour aider Rome. La Commission européenne a appelé Rome au dialogue. «Nous comprenons les inquiétudes de l'Italie et nous soutenons son appel à un changement de la situation», a déclaré jeudi une porte-parole de la Commission. Mais «tout changement de politique devrait d'abord être discuté avec les autres Etats membres», a-t-elle ajouté. Dans ce même contexte, le Haut-commissaire de l'ONU aux réfugiés (HCR) Filippo Grandi a lancé, de son côté, un appel à plus de solidarité internationale avec l'Italie, confrontée à une vague d'arrivées de réfugiés et de migrants depuis le début de l'année, dans un communiqué publié hier à Genève. «Ce qui arrive devant nos yeux en Italie est une tragédie. Au cours de la semaine dernière, 12.000 migrants et réfugiés sont arrivés sur ses rivages, et l'on estime que 2.300 personnes ont perdu la vie dans la Méditerranée depuis le début de l'année», a déclaré M.Grandi. Selon lui, le sauvetage et la prise en charge de ces migrants «ne peut pas être seulement un problème italien». «Il s'agit surtout et avant tout d'un problème d'importance internationale, requérant une approche régionale concertée et commune», a-t-il ajouté. «Nous sommes seulement au début de l'été, et sans action collective, nous ne pouvons que nous attendre à plus de tragédies en mer», a-t-il poursuivi. Pour le responsable onusien, l'Europe doit augmenter son «engagement» et élargir «ses procédures d'admissions légales». La communauté internationale doit entre autres «s'attaquer aux racines profondes derrière les pressions migratoires, créer une meilleure protection pour les personnes en transit, et lutter contre la contrebande et le trafic». Au total, 83.650 personnes sont arrivées en Italie par la mer depuis le début de l'année, ce qui représente une hausse de presque 20% par rapport à la même période l'année dernière. Près de 200.000 places d'hébergement sont disponibles pour les migrants et les réfugiés sur tout le territoire italien, mais celles-ci sont presque entièrement attribuées. Parmi les arrivants, beaucoup ont besoin de soins et de soutien, rappelle le haut-commissaire