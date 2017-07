CORÉE DU NORD Trump va s'entretenir avec Xi et Abe

Le président américain Donald Trump Devait s'entretenir hier au téléphone avec le président chinois Xi Jinping et avec le Premier ministre japonais Shinzo Abe, a annoncé la Maison-Blanche. Ces conversations devraient être dominées par la question de la menace, présumée, que constitueraient les programmes nucléaire et balistique de la Corée du Nord. L'administration Trump est de plus en plus exaspérée par le comportement du régime de Kim Jong-Un, qui a procédé ces derniers mois à plusieurs essais de missiles en violation des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. M. Trump a un temps compté sur la possibilité que la Chine, principal allié de la Corée du Nord, fasse pression sur Pyongyang, mais il a déclaré la semaine dernière que les efforts chinois avaient échoué. Le président américain considère à présent les sanctions comme le meilleur moyen d'agir vis-à-vis du régime nord-coréen, de préférence au dialogue. M. Trump devait parler avec le président Xi hier en soirée et avec le Premier ministre Abe un peu plus tôt. Au cours de ses entretiens vendredi à Washington avec le président sud-coréen Moon Jae-In, qui est favorable au dialogue avec Pyongyang, M. Trump a appelé à «une réaction déterminée» face au régime nord-coréen. Les deux dirigeants ne sont pas parvenus à déterminer une stratégie commune face aux menaces de Pyongyang. «L'époque de la patience stratégique avec le régime nord-coréen a échoué. Honnêtement, la patience est terminée», a déclaré M. Trump.