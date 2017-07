CONFLIT EN SYRIE La solution politique, unique moyen de résoudre la crise

monde, a déclaré le président chinois Xi Jinping lors d'une interview à des médias russes publiée hier. «Seule une solution politique permettrait de sortir de cette crise», a déclaré le président chinois.«La position de la Chine sur la question de la Syrie reste la même», a souligné M. Xi insistant sur «la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Syrie» qui, a-t-il dit, «devraient être protégées et respectées et son avenir devrait être décidé par son peuple». «La Chine espère sincèrement que la crise syrienne pourra être réglée au plus vite et que l'aspiration des Syriens à la paix sera exaucée le plus tôt possible de sorte qu'ils puissent retrouver et reconstruire leurs foyers», ont résumé les médias russe dans leur édition d'hier. Citant les signes positifs qui sont apparus lors de la réunion d' «Astana» et des négociations de Genève, sur la Syrie, M. Xi a appelé les parties prenantes à déployer davantage d'efforts pour maintenir cet élan en vue de trouver une solution politique à la crise syrienne, ont rappelé les journaux russes. M. XI a par ailleurs souligné que son pays était favorable à ce que «les Nations unies jouent un rôle de premier plan dans les efforts de médiation afin de trouver une solution acceptable pour le gouvernement syrien et l'opposition», saluant au passage «le rôle important et actif de la Russie dans la recherche d'une solution appropriée à la crise syrienne». Le chef d'Etat chinois s'est rendu hieri à Moscou pour une visite d'Etat en Russie. Après son séjour dans la capitale russe, Xi Jinping se rendra en Allemagne, où il participera au sommet du G20.