CRISE DE SYRIE Al Assad en effigie sur un billet de banque

Le président syrien Bachar Al-Assad apparaît en effigie sur un nouveau billet de banque mis en circulation pour la première

fois dans le pays en crise, a rapporté l'agence de presse syrienne Sana. La banque centrale syrienne (BCS) a émis dès dimanche un billet de 2000 livres syriennes (3,3 euros selon le cours de change officiel), sur lequel apparaît l'effigie. C'est la première fois qu'un billet de 2000 LS (livres syriennes) est mis en circulation dans un pays où la livre a dégringolé, perdant 90% de sa valeur depuis le début de la crise en Syrie en 2011. Il s'agit de la coupure la plus élevée jamais émise. Et jusqu'à présent, seul le père de Bachar Al-Assad, l'ancien président Hafedh Al-Assad, apparaissait sur un billet bancaire de 1000 LS. Le gouverneur de la banque centrale syrienne, Doureid Durgham, a annoncé que les nouveaux billets de 2000 L.S avaient été mis en circulation hier à Damas dans un certain nombre de gouvernorats. Dans une conférence de presse, M.Durgham a indiqué que la banque a constaté que c'est le bon moment pour mettre le nouveau billet en circulation en raison de l'usure qui affecte les pièces actuelles, selon l'agence Sana.