UN HOMME ÉCROUÉ EN FRANCE Il menaçait de tuer Macron le 14 juillet

Un homme proche de l'idéologie d'extrême droite, qui menaçait de tuer le président français Emmanuel Macron lors du traditionnel défilé du 14 juillet à Paris, a été inculpé et écroué, a-t-on indiqué hier de source judiciaire. Interpellé en banlieue parisienne le 28 juin, l'homme, âgé de 23 ans, qui avait déjà été condamné pour «apologie du terrorisme» et se décrit comme un «nationaliste», avait cherché à acquérir une arme à feu et a été inculpé pour «entreprise individuelle terroriste», selon la même source. L'homme a déclaré lors de sa garde à vue vouloir s'en prendre à des «musulmans, juifs, noirs», selon une source proche de l'enquête. Il a ensuite indiqué aux enquêteurs avoir envisagé de tuer le président de la République lors du défilé du 14 juillet sur les Champs-Elysées.

Après les signalements de plusieurs internautes sur la plateforme Pharos (qui permet de signaler des contenus ou des comportements illicites sur Internet), des policiers l'ont interpellé à son domicile. L'exploitation de l'ordinateur du jeune homme a révélé qu' «il avait effectué des recherches sur Internet concernant des cibles potentielles», a-t-on ajouté. Le jeune homme est connu de la justice: il avait été condamné en 2016 à trois ans de prison et mis à l'épreuve pour provocation à la haine raciale et apologie du terrorisme.