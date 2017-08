CONFLIT DE SYRIE Des installations terroristes détruites par l'aviation russe

aériennes, a rapporté hier le quotidien Krasnaïa Zvezda, organe officiel du ministère russe de la Défense. Des drones ont également effectué 140 vols de reconnaissance, localisant plus de 190 infrastructures terroristes, a-t-il ajouté. La Russie participe depuis septembre 2015 en Syrie à des opérations militaires contre le groupe terroriste Etat islamique (EI/Daesh) et d'autres groupes terroristes. Le président russe Vladimir Poutine a ordonné en mars 2016 le retrait du gros des forces russes en Syrie, jugeant leurs objectifs largement atteints et conservant sur place un certain nombre de personnels pour observer le cessez-le-feu.