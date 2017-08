QATAR-TCHAD-DIPLOMATIE Doha ferme l'ambassade tchadienne

l'ambassade du Tchad à Doha et donnait trois jours au personnel pour quitter le pays, une décision prise en réponse à une mesure similaire de N'Djamena pour l'ambassade du Qatar. Le Tchad avait justifié la fermeture de l'ambassade qatarie en accusant Doha de «déstabilisation à partir de la Libye». Il avait donné dix jours au personnel pour quitter le territoire tchadien. Un responsable du ministère des Affaires étrangères qatari, Ahmed bin Saeed al-Rumaihi, a qualifié ces accusations «d'infondées» dans un communiqué. Il a précisé que les «diplomates et le personnel de l'ambassade (du Tchad au Qatar) ont trois jours pour quitter le pays». Le Tchad avait rappelé son ambassadeur au Qatar en juin, à l'instar de quelques pays africains tels que le Sénégal et la Mauritanie. Quelques jours plus tôt, l'Arabie saoudite, les Emirats arabes unis, Bahreïn, le Yémen et l'Egypte avaient rompu leurs relations diplomatiques avec Doha accusant le petit émirat de «soutien au terrorisme» et d'un rapprochement trop étroit avec l'Iran, grand rival régional de Riyadh. Le Qatar avait alors accusé Riyadh et ses alliés de faire pression sur des pays africains afin qu'ils rompent à leur tour leurs relations diplomatiques avec lui.