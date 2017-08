STRATÉGIE US EN AFGHANISTAN Moscou "regrette"

La Russie «regrette que la nouvelle stratégie» américaine en Afghanistan, annoncée par Washington, qui s'appuie «sur des méthodes de recours à la force», a déclaré le ministre des Affaires Etrangères, Sergueï Lavrov. «Nous sommes convaincus que cette voie n'a pas d'avenir», a-t-il souligné lors d'une conférence de presse. M.Trump, revenant sur une promesse de campagne de «quitter l'Afghanistan», a ouvert la voie lundi à l'envoi de milliers de soldats supplémentaires - jusqu'à 3900 soldats selon le Pentagone. Quelque 8400 soldats américains sont actuellement présents en Afghanistan au sein d'une force internationale qui compte au total 13.500 hommes et qui sert essentiellement à conseiller les forces afghanes, elles-mêmes fortes d'environ 190.000 hommes. Mardi, le secrétaire d'Etat américain Rex Tillerson a accusé Moscou de livrer des armes aux rebelles taliban en «violation des normes internationales».

«Ce n'est pas la première fois qu'on nous accuse de soutenir et même de livrer des armes aux taliban», a commenté Sergueï Lavrov, ajoutant «qu'aucun fait n'a été présenté», a ajouté le ministre russe.

Selon lui, Moscou maintient des contacts avec les taliban uniquement pour assurer «la sécurité des citoyens et institutions russes» en Afghanistan et les «appeler au dialogue avec le gouvernement» afghan.

Moscou a en outre estimé à plusieurs reprises que les taliban devaient être inclus dans un «dialogue constructif» pour trouver une issue au conflit afghan, où les combats s'intensifient et l'organisation terroriste autoproclamée Etat Islamique (EI/Daesh) s'enracine.