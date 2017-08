CACHEMIRE INDIEN Trois morts dans une attaque rebelle

Un officier et deux membres des forces paramilitaires ont été tués hier dans une attaque rebelle contre un poste de police au Cachemire indien, selon la police.Les assaillants ont attaqué le bâtiment à l'arme automatique et à la grenade. Un officier a été tué, deux membres des forces paramilitaires ont péri en poursuivant les assaillants et trois autres ont été blessés, a indiqué le directeur de la police du district de Pulwama, S.P. Vaid. Les autorités ont coupé les connexions Internet dans tout le district, pour éviter que des habitants n'organisent des protestations anti-indiennes afin de couvrir la fuite des auteurs de l'attaque, une tactique fréquemment employée. Le Cachemire est de facto divisé depuis 1947 entre l'Inde et le Pakistan, qui se déchirent pour le contrôle de la région. Un conflit dont découle une insurrection séparatiste dans la partie indienne. Des groupes rebelles, dont le Lashkar-e-Taiba (LeT), combattent depuis des décennies les soldats indiens déployés dans la partie du territoire contrôlé par l'Inde, demandant soit leur indépendance soit le rattachement au Pakistan. Des dizaines de milliers de personnes, pour la plupart des civils, sont mortes dans les combats.