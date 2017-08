RELATIONS JORDANIE-SYRIE Dans la "bonne direction"

Les relations entre la Jordanie et la Syrie vont dans la «bonne direction», a affirmé le ministre d'Etat à l'Information et porte-parole du gouvernement jordanien, Mohammed al-Momeni, exprimant l'espoir que les postes-frontières entre les deux pays puissent bientôt rouvrir. «Nos relations avec l'Etat syrien vont dans la bonne direction», a assuré le ministre au cours d'une émission télévisée vendredi soir, soulignant «la stabilité» qui règne dans le sud de la Syrie, frontalier de la Jordanie. Un cessez-le-feu initié par les Etats-Unis, la Russie et la Jordanie est entré en vigueur le 9 juillet dans les provinces méridionales syriennes de Soueida, Deraa et Qouneitra. Il est globalement respecté. «Le cessez-le-feu perdure, nous espérons prochainement des mesures supplémentaires pour consolider la stabilité et la sécurité dans le sud de la Syrie», a dit le porte-parole du gouvernement jordanien. «Si la situation actuelle se maintient et se stabilise (...), cela ouvrirait la voie à la réouverture des points de passage entre les deux Etats», a-t-il ajouté. «Nos relations avec les frères syriens devraient encore connaître une plus grande amélioration», a-t-il déclaré affirmant que les responsables syriens «sont conscients (...) des lignes rouges stratégiques» d'Amman. Le royaume hachémite partage une frontière de plus de 370 km avec la Syrie, où le conflit a fait depuis 2011 plus de 330.000 morts et provoqué le déplacement de plus de la moitié de la population. Le royaume jordanien accueille plus de 650.000 réfugiés syriens selon l'ONU, 1,4 million selon les autorités du royaume, un accueil qui pèse lourdement sur le royaume.