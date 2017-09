FRAPPES AÉRIENNES EN AFGHANISTAN L'ONU déplore la mort des femmes et des enfants

Au moins 28 femmes et enfants ont été tués et 16 autres personnes blessées en Afghanistan suite à des frappes aériennes cette semaine, selon un rapport de l'ONU.

Les frappes aériennes ont eu lieu lundi à Herat et mercredi, dans deux provinces respectivement situées à l'ouest et à l'est de l'Afghanistan, a précisé la Mission d'assistance des Nations unies en Afghanistan (Manua) dans un communiqué de presse. «Je suis profondément attristé de voir que des femmes et des enfants ont une fois de plus terriblement souffert du conflit», a déclaré Tadamichi Yamamoto, le représentant spécial du secrétaire général pour l'Afghanistan et chef de la Manua. «C'est inacceptable. Toutes les parties doivent respecter leurs obligations de prendre toutes les mesures possibles pour protéger les civils». Selon les premiers éléments de l'enquête de la Manua, les frappes aériennes auraient ciblé des éléments anti-gouvernementaux qui auraient utilisé un complexe civil pour attaquer des avions. La mission de l'ONU a déclaré qu'elle poursuivra indépendamment son travail d'enquête pour établir les faits sur ce qui s'est passé. Selon la Manua, le nombre de civils tués ou blessés suite à des opérations aériennes au premier semestre de cette année a dépassé le nombre total de victimes enregistrées pendant toute l'année 2016. Les chiffres initiaux montrent qu'au moins 232 civils ont été blessés ou tués, soit une augmentation de 43% par rapport à 2016, et la majorité des victimes ont été des femmes et des enfants.