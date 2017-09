MIGRANTS EN EUROPE Plus de 18 500 réfugiés réinstallés dans d'autres pays de l'UE depuis 2015

Plus de 18 500 réfugiés ont été réinstallés depuis la Grèce dans d'autres pays de l'Union européenne (UE) entre octobre 2015 et le 27 août 2017, a rapporté vendredi l'agence de presse officielle grecque Amna, citant les statistiques du Service d'asile grec. Au moins 27 378 demandes de réinstallation ont été soumises par les réfugiés au service grec durant cette période, dont 24 749 ont été déjà envoyées à d'autres pays européens et 22 288 ont été acceptées contre 1 164

rejetées, alors que le reste est en attente, d'après les statistiques. Un total de 4 175 demandeurs d'asile ont été acceptés par l'Allemagne, 3 770 par la France,

1 595 par les Pays-Bas et 1 231 par la Suède, tandis que l'Autriche, la Hongrie et la Pologne n'ont accepté aucune demande de réinstallation, a affirmé le Service d'asile grec. La Grèce se trouve en première ligne sur le front de la crise des réfugiés depuis le début de l'année 2015. Plus d'un million de réfugiés et migrants ont atteint les côtes grecques au cours des deux dernières années, cherchant la sécurité et un meilleur avenir en Europe centrale et du Nord. Après la fermeture des frontières le long du corridor des Balkans en hiver 2016, plus de 60 000 réfugiés et migrants ont été bloqués en Grèce. En automne 2015, des partenaires européens se sont engagés à alléger le fardeau de la Grèce et de l'Italie, mais en raison d'une série d'obstacles, les objectifs des programmes de réinstallation ne sont pas encore atteints.