BOMBE «BLOCKBUSTER» À FRANCFORT Plus de 60 000 habitants évacués

La ville de Francfort a dû faire évacuer hier plus de 60 000 habitants pour permettre le désamorçage d'une énorme bombe britannique datant de la Seconde guerre mondiale, la plus grande opération de ce type en Allemagne depuis 1945. L'opération de désarmorçage de l'engin de la Royal Air Force de 1,8 tonne a débuté avec retard dans l'après-midi. L'évacuation de la population a pris plus de temps que prévu car certains habitants refusaient de quitter leur logement. En début de soirée, les services du déminage avaient réussi à retirer la plupart des détonateurs de la bombe, mais pas toutes les charges explosives. Du coup les travaux pourraient encore durer tard dans la soirée et une partie des habitants devraient attendre jusqu'à après minuit pour rentrer chez eux. L'engin a été baptisé «Blockbuster» par les Francfortois, en raison de sa charge explosive de 1,4 tonnes. Il a été découvert sur un chantier dans le quartier de Westend, à deux pas du centre-ville. Pour permettre le déminage sans risque, les habitants ont dû quitter leur domicile dès 6 heures du matin. Du fait des bombardements alliés intensifs de la Seconde guerre mondiale, les services de déminage doivent régulièrement neutraliser des bombes et obus de l'époque, découverts lors

de chantiers.