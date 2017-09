MÉDITERRANÉE Une ONG maltaise part aider les Rohingyas

L'ONG maltaise Moas (Migrant Offshore Aid Station) a annoncé hier qu'elle suspendait ses opérations de secours aux migrants en Méditerranée centrale pour aller aider les Rohingyas, dans le sud-est asiatique. Etant donné qu'à l'heure actuelle «ce qui se passe en Libye n'est pas clair», avec les candidats à l'émigration, et que «Moas ne veut pas faire partie d'un mécanisme où il n'y a pas de garantie» pour les migrants, l'ONG a décidé «de suspendre ses activités de recherche et secours en Méditerranée centrale», affirme un communiqué. Pour des motifs encore flous, le nombre de migrants arrivant en Italie a considérablement chuté ces dernières semaines après un printemps et un début d'été marqués par une forte hausse des arrivées. Désormais, selon des chiffres du ministère italien de l'Intérieur publiés hier, le nombre de migrants arrivés en Italie depuis le début de l'année est d'environ 99.800, en baisse de près de 18% sur la même période en 2016.