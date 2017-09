36E SESSION DU CONSEIL DES DROITS DE L'HOMME DE L'ONU Maduro annule sa participation

Le président vénézuélien Nicolas Maduro a annulé sa participation à l'ouverture prévue lundi de la 36e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève, alors que son pays traverse une grave crise économique et politique, a annoncé hier cette institution. «Le président Maduro ne va pas s'adresser au Conseil des droits de l'homme. Le ministre Arreaza Montserrat devrait s'adresser au Conseil à sa place», a indiqué un porte-parole de l'institution dans une note envoyée aux médias, sans plus d'explication. M. Maduro a annulé sa venue, prévue à Genève

le 11 septembre, quelques heures seulement après l'annonce de sa visite. Il devait s'adresser aux représentants des 47 Etats membres du Conseil, comme il l'a déjà fait en novembre 2015. Le chef de l'Etat vénézuélien, qui était venu à Genève accompagné de sa femme, avait alors dénoncé à l'ONU le «harcèlement permanent» dont son pays était selon lui la victime, exigeant «le plus grand respect». Le Venezuela fait partie du Conseil des droits de l'homme - les membres en sont élus par l'Assemblée générale - jusqu'en 2018.