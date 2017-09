FRANCE - PALESTINE Paris maintient son aide malgré les contraintes budgétaires

La France compte maintenir en 2018 le même niveau d'aide bilatérale aux Territoires palestiniens qu'en 2017, malgré les contraintes budgétaires nationales, a indiqué hier à Ramallah le ministre français de l'Economie Bruno Le Maire. M. Le Maire a confirmé aux ministres palestiniens rencontrés lundi et mardi que «la France entend maintenir le même niveau d'aide bilatérale accordée à la Palestine en 2018», a-t-il dit à des journalistes. «Cela représente de la part de la France, de la part du président de la République, un énorme effort, dans une période où nous sommes obligés, en France, de couper dans les dépenses publiques», a-t-il souligné. Le ministre n'a pas précisé le montant de cette aide française en 2017. Selon les derniers chiffres disponibles sur le site de la diplomatie française, la France a consacré en 2015 près de 40 millions d'euros, dont 16 millions d'euros en aides directes, aux Territoires palestiniens, lourdement tributaires de l'assistance internationale. M. Le Maire est arrivé lundi pour une visite de trois jours en Israël et dans les Territoires palestiniens occupés par l'Etat hébreu. Il s'est entretenu lundi avec le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas pour souligner que son déplacement était uniquement de nature économique et non pas politique, à un moment où l'effort de paix est paralysé entre Israéliens et Palestiniens.