GRANDE-BRETAGNE Des militaires parmi 4 néonazis présumés arrêtés

Des militaires figurent parmi les quatre néo-nazis présumés soupçonnés de préparer des actes terroristes arrêtés hier par la police dans les West Midlands (centre de l'Angleterre), a annoncé le ministère britannique de la Défense. «Nous sommes en mesure de confirmer que plusieurs membres de l'armée ont été arrêtés par la police», a indiqué le ministère dans un communiqué, sans toutefois en préciser le nombre. L'enquête qui ne fait que commencer a été confiée à la police, a précisé le ministère. Les quatre hommes soupçonnés de préparer des attentas sur le sol britannique appartiendraient au groupe néonazi «National Action» qui a été interdit en décembre 2016 en vertu de la législation antiterroriste britannique. Ils sont âgés de 22 à 32 ans selon la police qui n'a pas donné leur identité. Les quatre suspects vivaient dans différents endroits du Royaume-Uni: Birmingham, Powys (Pays de Galles), Ipswich et Northampton. Des perquisitions à leurs domiciles étaient en cours. En décembre, la ministre de l'Intérieur Amber Rudd avait qualifié l'organisation National Action de «raciste, antisémite et homophobe» et estimé qu'elle «n'a pas sa place au Royaume-Uni». L'organisation avait salué le «sacrifice» du meurtrier de la députée Jo Cox, la députée travailliste assassinée en juin 2016 par un sympathisant néonazi.