POUR SAUVER L'ACCORD DE PAIX L'ONU crée un régime de sanctions pour le Mali

Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté hier à l'unanimité une résolution créant un régime général de sanctions pour le Mali où les entraves au processus de paix et de réconciliation se multiplient. «Il s'agit d'une demande explicite du gouvernement malien» et «de donner un nouvel élan à l'accord de paix» de 2015 qui est «sérieusement menacé», a déclaré l'ambassadeur français à l'ONU, François Delattre. Le texte prévoit la possibilité d'interdictions de voyages et de gels d'avoirs. L'ONU va créer un comité de sanctions pour identifier les individus ou entités contrevenant à ses dispositions et un panel d'experts pour le respect des sanctions. Cette désignation d'individus ou d'entités sera liée à des violations du cessez-le-feu, à des obstructions à la mise en oeuvre de l'accord de paix, à des attaques contre les forces armées maliennes ou les Casques bleus, à des violations des droits de l'homme ou des obstacles à l'acheminement d'aide humanitaire. Alors que des pays comme la Russie ou l'Ethiopie avaient fait part de réserves sur un tel texte, la France, s'est employé à les rassurer, soulignant qu' il n'est question que de créer un régime général de sanctions et que l'identification des contrevenants interviendra ultérieurement.