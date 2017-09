PÈLERINAGE 2017 L'Iran remercie l'Arabie saoudite pour la bonne organisation du Hadj

L'Iran a remercié hier l'Arabie saoudite pour la bonne organisation du pèlerinage à La Mecque, y voyant une opportunité pour des négociations selon la télévision d'Etat. «Nous remercions l'Arabie saoudite (...) d'avoir opté pour une nouvelle attitude à l'égard des pèlerins iraniens», a déclaré Ali Ghazi-Ashgar, Représentant pour le Hadj du guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei. Plus de 86 000 pèlerins iraniens ont participé au grand pèlerinage la semaine dernière, contrairement à 2016 où ils n'avaient pas pu le faire. Ils faisaient les frais de la rupture des relations diplomatiques entre leur pays et Riyadh après le saccage, en janvier 2016, de l'ambassade saoudienne à Téhéran par une foule qui réagissait à l'exécution dans le royaume d'un dignitaire religieux chiite saoudien. «Aujourd'hui, après ce Hadj réussi, c'est le bon moment pour que les deux parties négocient afin de régler les problèmes dans les autres domaines», a ajouté M. Ghazi-Asghar. Pour sa part, le chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Javad Zarif, a déclaré dans un entretien publié hier par le site Khabaronline que si l'Arabie saoudite changeait d'attitude, «la réponse de l'Iran sera positive».»La politique de l'Arabie saoudite en Syrie, au Yémen et à Bahreïn n'a eu aucun bénéfice pour ce pays (...) J'ai le sentiment que les Saoudiens vont très rapidement arriver à la conclusion que nous n'avons d'autres choix que de coopérer ensemble dans la région du Golfe persique», a-t-il ajouté.