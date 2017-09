TUNISIE Des partis veulent le report des municipales

Des partis politiques ont appelé hier au report des municipales prévues le 17 décembre, réclamant notamment une loi pour l'organisation de ces premières élections locales. D'ici le

9 septembre, le président Béji Caïd Essebsi doit émettre un décret appelant les électeurs aux municipales. Huit partis dont Afek Tounes, membre de l'actuel gouvernement, et Al Badil, présidé par l'ancien Premier ministre Mehdi Jomaa, ont dit être favorables à la tenue de ces élections à «une date ultérieure». «Nous demandons le report des élections municipales et appelons le président de la République à nous écouter (...)», a dit Issam Chebbi, dirigeant du parti centriste Al Joumhouri. Pour le chef d'Afak Tounès, Yassine Brahim, son parti «a des doutes sur la capacité de l'Isie (l'instance chargée d'organiser les municipales) à organiser ces élections dans des conditions les plus favorables».