L'ARMÉE SYRIENNE A BRISÉ LE SIÈGE DE L'EI À DEIR EZZOR Une victoire politique majeure

Par Chaabane BENSACI -

L'armée syrienne a frappé mortellement Daesh

«L'armée arabe syrienne (...) a brisé le siège de l'organisation terroriste EI imposé à la ville de Deir Ezzor», en rétablissant le lien avec les soldats assiégés dans la base de la brigade 137, a rapporté hier l'agence officielle Sana.

L'armée syrienne a remporté hier une importante victoire en brisant un siège de plus de deux ans imposé par les forces de Daesh dans la ville de Deir Ezzor où la brigade 137 relevant des troupes gouvernementales était encerclée et soumise à des attaques incessantes ainsi qu'aux bombardements. La conquête de Deir Ezzor et de toute sa région, riche en pétrole et dernière province de la Syrie à subir les affres de la présence terroriste de l'organisation autoproclamée Etat islamique, aura pour conséquence immédiate de sonner le glas pour Daesh, trois ans après son expansion fulgurante en Irak puis en Syrie où il a basé ses états-majors les plus importants. Depuis juillet 2014, Deir Ezzor qui est une ville frontalière de l'Irak était en fait scindée en deux zones, Daesh occupant 60% de son territoire tandis que deux enclaves gouvernementales lui résistaient tant bien que mal. Elle ne compte désormais que 100.000 habitants, la plupart ayant fui devant l'avancée des éléments du groupe terroriste ou au moment de son entrée dans les lieux. «Les unités de l'armée arabe syrienne (...) ont brisé le siège de l'organisation terroriste EI imposé à la ville de Deir Ezzor», en faisant la jonction avec les soldats assiégés dans la base de la brigade 137, à l'ouest de la ville, a donc rapporté hier l'agence officielle Sana qui a aussitôt évoqué la réaction du chef de l'Etat, Bachar al Assad. Le président syrien a félicité l'armée pour avoir brisé le siège imposé depuis plus de deux ans par les éléments du groupe Etat islamique à l'ensemble de la zone gouvernementale de Deir Ezzor, dans l'est du pays. Il s'est entretenu au téléphone avec les soldats de la Brigade 137, qui étaient assiégés: «Vous vous retrouvez désormais côte à côte avec vos camarades qui sont venus à votre aide et ont mené les batailles les plus difficiles pour briser le siège de la ville», selon un communiqué de la présidence syrienne. Une fois achevé le travail des démineurs qui sont parvenus à dégager un chemin vers la base, les premiers convois de l'armée ont foncé au secours de la brigade 137 dont les officiers et soldats, visiblement émus, sont tombés dans les bras les uns des autres pour célébrer aussitôt à coups de rafales la victoire, criant «Par notre âme, par notre sang, nous nous sacrifions pour toi, Syrie!». Le passage du convoi était également acclamé par les habitants de la zone longtemps assiégée qui ont donné libre cours à leur joie autant qu'à leur soulagement. Une source militaire a d'ailleurs commenté l'événement en estimant que cette victoire scelle, comme prévu, la fin du groupe terroriste de Daesh. Un constat réitéré par le haut commandement de l'armée qui, alors que le président Bachar al Assad félicitait ses soldats, confirmait à la télévision «un tournant stratégique dans la guerre contre le terrorisme». Ainsi que l'ont commentée, peu après, plusieurs observateurs, la victoire de Deir Ezzor est un gain politique majeur pour le président Bachar al Assad et pour l'armée syrienne. Quelques heures dans la matinée, avant l'avancée des troupes syriennes, un navire de guerre russe a tiré depuis la Méditerranée des missiles sur des positions de Daesh près de Deir Ezzor, selon l'armée russe. Les tirs, depuis la frégate Amiral Essen, visaient «une zone fortifiée près du village Al-Choula, tenue par un groupe de bandits constitué de combattants venus de Russie et des pays de la CEI», la Communauté des Etats indépendants, a affirmé dans un communiqué le ministère. Avec ces tirs, l'armée russe a éliminé un nombre important de terroristes et «détruit des points de contrôle, un centre de communication, des entrepôts d'armes et munitions, ainsi qu'un atelier de réparation de véhicules blindés». Elle a utilisé des missiles de croisière Kalibr qui ont sans aucun doute contribué à perturber les plans de Daesh et à briser le siège qu'il imposait aux portes de Deir Ezzor depuis sa fulgurante invasion en 2014.

Comme à Hama, l'usage des missiles Kalibr a joué un rôle indéniable dans la défaite de l'EI, saluée en Iran par le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale Ali Shamkhani qui souligne «les résultats précieux de la coopération stratégique» entre les trois alliés syrien, iranien et russe». Hier en fin d'après-midi, tout Deir Ezzor était pavoisé de drapeaux syriens, témoignant de l'allégresse et du soulagement de toute une population qui a souffert deux années durant de pénuries et de manque de médicaments. Mais une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, elle a appris que des camions chargés de nourriture et de médicaments ont pris dans la soirée la route vers Deir Ezzor, à partir d'Alep, libérée quelques mois auparavant. Après la déroute de Mossoul et la situation asphyxiante de Raqa, on peut dire que pour Daesh, le commencement de la fin est bien là.

Le Kremlin salue «une victoire stratégique très importante»

Le Kremlin a salué hier «la victoire stratégique très importante» remportée par l'armée syrienne qui a brisé le siège de plus de deux ans imposé par les jihadistes du groupe Etat islamique (EI) à la zone gouvernementale de Deir Ezzor, dans l'est du pays. Vladimir Poutine «a félicité» les commandements des armées russe et syrienne, ainsi que Bachar al-Assad par un télégramme, pour «cette victoire stratégique très importante», a déclaré lors d'un point-presse le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov, saluant une «étape importante vers la libération du territoire syrien du terrorisme.»