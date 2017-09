AFGHANISTAN Les forces américaines s'excusent après un tract "offensant"

Les forces américaines en Afghanistan ont présenté leurs excuses hier pour avoir diffusé localement des tracts représentant un chien portant la profession de foi musulmane sur son corps, une image jugée très offensante par de nombreux musulmans.

Une photo du supposé tract circulant sur les réseaux sociaux montre un lion pourchassant un chien blanc -la couleur du drapeau des talibans- sur le corps duquel est superposée la profession de foi musulmane «Il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah et Mohammad est son messager».

Les chiens sont perçus par certains musulmans comme des créatures impures et l'association de l'un de ces animaux avec l'islam a provoqué la colère de nombreuses personnes en Afghanistan, pays très pieux. «Reprenez votre liberté de ces chiens. Aidez les forces de sécurité à éliminer ces ennemis. Reprenez votre liberté et assurez votre sécurité», proclame le tract, qui a été diffusé dans la province centrale de Parwan, proche de Kaboul.

Les forces de l'Otan recourent fréquemment au largage de tracts sur de grandes parties de l'Afghanistan pour tenter de dissuader la population de soutenir les insurgés. Sur les réseaux sociaux, de nombreux usagers condamnaient le tract. «Mort aux infidèles, mort à leurs serviteurs», a écrit l'un d'eux sur Facebook. «Ils font cela dans un pays où 99,9% de la population est musulmane. On verra comment (les insurgés) vont réagir», a indiqué un autre.

Le major-général James Linder, en charge des opérations spéciales des Etats-Unis et de l'Otan en Afghanistan, a présenté ses excuses dans un communiqué, reconnaissant une «erreur».

«Le design des tracts contenait par erreur une image très offensante pour les musulmans et pour la religion d'islam. Je présente mes sincères excuses. Nous avons le plus profond respect pour l'islam et nos partenaires musulmans dans le monde», indique-t-il. Une «enquête» a été ouverte sur l'incident, a précisé un porte-parole des forces d'opérations spéciales sur la base aérienne américaine de Bagram dans la province de Parwan, se refusant à fournir une image du tract. Hassib Efat, un membre du conseil provincial de Parwan a jugé «les tracts très offensants pour l'islam». «Les gens dans les villages sont en colère à ce sujet, mais pour l'instant nous n'avons pas entendu parler de manifestations», a-t-il dit. Les forces étrangères «se sont excusées et ont promis de récupérer autant de tracts que possible», a-t-il ajouté.

Ce n'est pas la première fois que les forces américaines créent ce type de controverse en Afghanistan, pays où elles sont présentes depuis 2001. En 2012, des militaires avaient brûlé des exemplaires du Coran. De violentes manifestations avaient suivi plusieurs jours durant, au cours desquelles quelque 40 personnes avaient été tuées.