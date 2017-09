USA Le numéro deux de la Fed va quitter ses fonctions

Le numéro deux de la Banque centrale américaine (Fed), Stanley Fischer, quittera ses fonctions à la mi-octobre a-t-il annoncé hier dans une lettre rendue publique, invoquant des «raisons personnelles». M. Fischer, 73 ans, siègait au comité des gouverneurs de la banque centrale depuis mai 2014 et son mandat courait en principe jusqu'en janvier 2020. Il avait notamment été auparavant gouverneur de la banque centrale d'Israël et avait eu de hautes responsabilités au FMI et à la Banque mondiale.