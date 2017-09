L' AMBASSADEUR AMÉRICAIN PARLE DE «PRÉTENDUES OCCUPATIONS» Les Palestiniens dénoncent des propos "inacceptables"

Les Palestiniens ont qualifié d'»inacceptables» des propos de l'ambassadeur américain en Israël évoquant une «prétendue occupation» des territoires palestiniens par l'Etat hébreu. Dans une lettre adressée à des diplomates et dont une copie a été consultée par l'AFP, le secrétaire général de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) Saëb Erakat souligne qu'Israël a accéléré la colonisation dans les territoires palestiniens occupés au cours des récents mois. «De telles actions et pratiques n'auraient pu se produire sans la complicité de la communauté internationale», a déploré le principal négociateur palestinien dans les discussions avec Israël aujourd'hui au point mort. Selon lui, les commentaires de l'ambassadeur américain David Friedman la semaine dernière au journal Jerusalem Post dans lesquels il se réfère à une «prétendue occupation» (des territoires palestiniens) s'élèvent à une tacite approbation de la politique israélienne. «Nous considérons que la déclaration de l'ambassadeur américain à Tel-Aviv, M. David Friedman, se référant à une 'prétendue occupation'' comme inacceptable», souligne la lettre. Israël occupe la Cisjordanie, territoire palestinien, et Jérusalem-Est depuis la guerre de juin 1967. Il a ensuite annexé la partie palestinienne de la ville sainte. L'ONU considère l'occupation et l'annexion comme illégales de même que la colonisation. Un responsable américain a expliqué à l'AFP que le commentaire en question «ne représentait pas un changement dans la politique américaine». M. Friedman, qui était l'avocat personnel du président Donald Trump avant d'être désigné ambassadeur en Israël, a été critiqué à plusieurs reprises par les Palestiniens pour son soutien à la colonisation israélienne dans les territoires palestiniens. L'administration Trump a affirmé vouloir créer les conditions d'une reprise des négociations entre Israéliens et Palestiniens, au point mort depuis 2014. La colonisation est l'un des sujets les plus épineux. Elle s'est poursuivie sous tous les gouvernements israéliens depuis 1967 et plus de 600.000 colons israéliens vivent une coexistence souvent conflictuelle avec environ trois millions de Palestiniens dans les territoires occupés en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Donald Trump a semblé prendre ses distances avec la solution à deux Etats -un Etat palestinien indépendant coexistant aux côtés d'Israël pour régler l'un des plus vieux conflits du globe. La solution à deux Etats est la référence d'une grande partie de la communauté internationale, de l'ONU à la Ligue arabe, en passant par l'Union européenne.